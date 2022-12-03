能源危機如海嘯般衝擊西班牙中小企業，面對電費和原物料雙雙飆漲，導致營商成本上升，各行各業商戶都咬牙苦撐。不少店家熬過COVID-19疫情，卻不敵這波能源海嘯而關門停業。

俄烏戰爭導致能源危機與相應而來的通貨膨脹，如海嘯般衝擊西班牙各行各業的中小型商家企業。電費、瓦斯費倍數飆漲及原物料價格、店租大幅升高，都直接、間接導致營商成本空前上升。

加上COVID-19疫情期間，眾多商家為度過難關向政府、銀行借貸，負債再遇上能源海嘯，不少業者面對無止盡的損失，只好黯然選擇止血停業。

根據國家報（El País）報導，光是今年1月至8月，西班牙超過4萬6000家企業關門，大部分是中小和微型企業，以批發和零售業為主，並包括8538家店家。導致停業的原因包括平均薪資上漲7%、能源成本飆升雙倍、原物料貴了30%。

仍然開張的店家多在咬牙苦撐。尤其是用電量大的小型社區商家，包括麵包店、咖啡館、肉鋪、餐廳、酒吧等，都被各種支出壓得喘不過氣，無不叫苦連天。

中央社記者訪問2020年贏得馬德里麵包比賽「最佳麵包大獎」的130度麵包店暨咖啡烘培坊（Ciento Treinta Grados），電費飆漲是否對生意帶來衝擊？店長席蒙內（Simone）表示，今年的電費帳單幾乎是去年的5倍，對於整體經營，尤其是產品價格和員工薪資都造成影響。

當記者問到應對策略時，席蒙內說，他不得不將產品價格提高一點，這當然影響銷售量和來客數。「但我們期望能撐下去，繼續提供品質和以往同等優秀的產品，也希望客人能理解和欣賞我們的用心良苦。」

2014年開始在馬德里的錢貝里社區（Chamberí）經營咖啡烘培坊Cafés Guayacán的烘培師恩立格（Enrique）告訴中央社，能源危機不僅直接導致店面的電費帳單漲了2倍，更間接造成原物料價格提高，譬如咖啡豆漲2倍以上、牛奶漲大約60%。

當記者提到，今年許多連鎖咖啡店的咖啡品質明顯下降時，恩立格回應，大型連鎖店為維持利潤，可以採購品質較低的咖啡豆。但身為精品咖啡店，原物料品質直接決定產品的品質時，必須使用最高品質的咖啡豆。他說：「我無法將增加的成本全面轉嫁消費者身上，必須自己吸收。」

他無奈繼續說道，消費者荷包已深受這波危機打擊，薪水也沒有成比例地增加。他雖然會稍微提高產品的價格，但不可能提高2倍，因為這麼一來，「客人就直接不買了。」

面對能源海嘯，餐飲業者也決定跨區連結起來採取行動。8日晚間7時，西班牙28個城市餐飲業者同時象徵性地「停電」5分鐘，在餐桌上點起蠟燭，以抗議飆升的電費，並向政府訴求補助。

業者們強調，一家餐廳的能源成本平均落在3000至6000 歐元間，根據用電方式不同，有些餐廳今年電費帳單比去年增加3倍。

除了各行業商家，市井小民提到電費帳單也是心驚膽跳。以記者馬德里家中電費為例，雖然選擇固定資費套餐方案，帳單仍從去年初每月105歐元，漲至今年每月130歐元，約兩份商業午餐的費用。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙至少有超過500萬家庭被列為能源貧窮戶，必須以毛毯代替暖氣，在買菜吃飯與付電費帳單間做選擇。西班牙政府已針對低收入戶提出多項電費補助措施，預計為190萬戶家庭紓困。

當記者問到恩立格，面對未來的展望和策略時，他堅毅地說：「這是大環境的問題，不是我的問題，因此我不去想明年的事、下個月的事，因為擔心也沒有用，只能過一天算一天，努力把每一天的工作做好。」（編輯：黃自強）1111203