女星孟耿如與黃子佼愛情長跑6年，終於在2020年步入禮堂，並在今年5月迎接女兒「黃玉米」的誕生，晉升新手媽咪，夫妻倆經常透過社群媒體分享一家三口的幸福生活，羨煞旁人。但今（3）日稍早，孟耿如卻突然在臉書上發文，坦言現在的家庭生活讓她累積了滿滿負能量，加上老公黃子佼的1個性更令她「身心常常俱疲」，而不少媽媽粉看到後也引發共鳴。

孟耿如3日在臉書上發文表示，以前的時代都是男主外女主內，但隨著時代改變女性意識越來越高，因此她也贊成媽媽們即使有了孩子也要持續工作，防止變化莫測的未來。但最近她感受到的是，爸爸專心在外工作，媽媽也努力工作的同時卻還要兼顧孩子，讓她身心常常感到俱疲。

孟耿如雖慶幸自己的工作時間彈性還能有機會調配，但也變成她勢必得盡量配合老公的時間，而且無論她多早告知對方需要他的支援，還是得碰運氣，因此當遇到兩人時間都不行時，就得麻煩朋友及家人的支援。再加上黃子佼的個性是以工作為主，常工作到傍晚，甚至更晚才回家，回家後還會忙其他工作，因此除了偶爾玩一下小孩，其餘照顧孩子的事情他即使可能知道如何做，卻很少碰，照顧孩子的重擔便落在孟耿如的身上，讓孟耿如直呼：「常常覺得明明是雙薪家庭，但照顧孩子還是以媽媽為主…媽媽真的很辛苦…」，坦言女人難為。

而孟耿如也分享，這方面的平衡自己還在努力抓，有時會說服自己「當初孩子是我自己比較想要，所以我理當多分擔一些？因為天性，女生在照顧孩子上本來就會比較擅長，理當多分擔一些？」有時也會想想自己更愛玉米，不應該去計較誰做多誰做少，老公一直以來以工作為優先，「這也是我自己選的，要怪誰」，而除了孩子，孟耿如也很擔心老公不快樂，所以認命努力扛下一切，只不過無論老公買什麼送她，對於沒什麼物慾的孟耿如來說都很難化解心中的勞累，只能透過文字來抒發一些負能量。

對此，不少媽媽粉絲看到後，紛紛表示：「為母則強，當了媽媽之後才開始學習在孩子與工作間取得平衡還要兼顧是多麼幸福的事，相信妳一定可以的，一起加油!!」、「適度地輸出負面情緒是有益身心健康的」、「育兒的工作，不是全是媽媽的責任，老公也要一起努力，我相信以你們的智慧，會協調好夫妻倆人育兒方式」。