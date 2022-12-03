裁判以黃牌和紅牌將阿布巴卡驅逐出場。（美聯社）

「非洲雄獅」喀麥隆小組賽最後一輪1比0戰勝奪冠熱門巴西，隊長阿布巴卡（Vincent Aboubakar）在傷停補時頭槌突襲破門，脫衣慶祝遭紅牌趕出場成為全場焦點。本屆小組賽被淘汰的球隊未必傷心，特別是最後一戰扳倒巴西的喀麥隆、擊敗法國的突尼西亞都是「笑著離開卡達」。

比賽第91分鐘，中場姆貝克利（Jerome Ngom Mbekeli）帶球在右邊禁區外傳向大門前，阿布巴卡從中路衝出來一頂入球，巴西門將措手不及，傻站在原地看著這球破網。阿布巴卡進球後在跑動中脫去上衣，直衝到左邊角落慶祝，比賽即將結束，他顯然不打算回去賽場了。

裁判的反應相當有趣，他等阿布巴卡慶祝完之後才走過去和他握手，同時左手拿著黃牌與紅牌。果然在裁判接著亮出手中兩張黃紅牌，宣布將阿布巴卡趕下場！這位裁判是出生於摩洛哥的美國人，名叫Ismail Elfath。

無論如何，阿布巴卡享受了屬於他的精采時刻，雖然沒能晉級，但是扳倒巴西就足讓他成為全國的英雄，可能還是全非洲的英雄。巴西過去在世足對上非洲球隊7戰全勝，喀麥隆是首支戰勝巴西的非洲球隊。此戰的結果也宣告本屆世足沒有任何3連勝晉級的球隊。