原本就是桃農的約迪普約爾多賽，首次演戲就憑《桃子樹的最後豐收》入圍哥雅獎新演員。（海鵬提供）

亞伯特波世從9000位競爭者脫穎而出，在《桃子樹的最後豐收》飾演兒子羅傑亞伯特波世。（海鵬提供）

安娜奧婷原為托兒所老師，被導演說服演出《桃子樹的最後豐收》。（海鵬提供）

榮獲今年柏林影展最佳影片金熊獎的電影《桃子樹的最後豐收》，1日果真在「西班牙奧斯卡」哥雅獎上傳來大豐收，一舉入圍包括最佳劇情片、最佳導演、最佳劇本等11項大獎。該片是西班牙年輕女導演卡拉西蒙的第二部電影，劇情刻劃桃農的日常生活與生存危機，不僅西班牙東部加泰隆尼亞宜人美景盡收眼底，片中三代同堂情感濃郁的大家族更是深得人心。

電影榮獲提名的11個獎項中，竟包括了3個最佳新演員，更驚人的，是他們的真實身分都是農夫和老師，演技更強壓其他入圍者，飾演「父親」的約迪普約爾多賽，與「兒子」亞伯特波世，兩人都是如假包換的桃農。

約迪是在一場農民示威遊行中，因身材魁梧霸氣十足被劇組看上，他原本婉拒演出，在朋友鼓勵下參與試鏡，幸運演出「父親」而獲入圍。亞伯特則是獲卡拉西蒙欽點，自9000位競爭者脫穎而出，斜槓當演員、職場邁入第二春。第3位入圍新演員的安娜奧婷，本身其實是托兒所老師，是在健身房被卡拉西蒙搭訕，不死心地拚命說服她參演，最後勉強同意演出竟入圍最佳新演員，讓她欣喜若狂。

為讓電影《桃子樹的最後豐收》深具說服力，導演卡拉西蒙費時一年才找齊了片中三代同堂的一家人，並讓他們一起生活，培養出真實的家人情感。目前人在洛杉磯宣傳電影的卡拉西蒙，昨天得知入圍大豐收開心得尖叫起來，尤其一舉入圍三個新演員，更讓她充滿感謝，「是他們成就了這部電影」。西班牙哥雅獎將於明年2月11日揭曉獲獎，《桃子樹的最後豐收》也預定2月在台上映。