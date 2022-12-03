提升各級學校突發校安事件危機處理能力，強化校安事件處理工作職能，新北市教育局10月25日至12月1日辦理共6場次「校安通報案例分享與精進作為工作坊」，約有240位高國中、國小學務主任及幼兒園長（主任）參與，並預計將編撰成果雲端資訊化，提供全市學務人員參考運用，讓各級學校對校安事件處理能更深入與全面，共同守護新北師生及維護校園安全。

教育局表示，校園安全是家長及市府當前最重視議題之一。因此，自2020年起成立校安通報案例處置彙編團隊，以新北各學制校園中較棘手、複雜及難處理校安事件為素材，進行案例解析編撰作業，並於去年起辦理工作坊，與各校學務主任（園長）從行政通報、事件處理、預防宣導等面向，進行討論分享及經驗傳承。

擔任校安通報案例處置彙編的國小組召集人大坪國小校長石啟宏表示，今年是第2年辦理校安案例彙編分享工作坊，透過講師群在校安案例解析、處置作為及精進作為的多方引導與帶領，安排不同任職年資學務主任的充分對話、討論與分享，讓與會的主任們都能關照更全方位的影響層面與利害關係，深刻體會及理解更為妥適的校安事件處理參考方式，打造預防、宣導、處置與輔導兼具的完整歷程並落實在校園中。

參與本次工作坊的瑞柑國小學輔主任劉意婕表示，這次除了法規基本概念再次釐清之外，更重要的是與夥伴彼此的激盪交流，讓自己對於事件的思考更具全面性，相信未來能夠更圓融的處理校安問題。

金陵女中學務主任詹明月表示，感謝教育局辦理工作坊研習，讓我們對校園霸凌、正向輔導管教等學務工作，有更清楚的概念，課程中除相關法規、各類事件處理流程的說明，及面對家長訴求、親師溝通的技巧外，更透過實際案例的分享與討論，讓我們在第一線實務工作上的有更明確步驟可以依循。

教育局長張明文指出，編撰團隊每年就不同類型的校安事件進行解析編撰，今年以霸凌、管教衝突、暴力及兒童少年保護等事件為主軸，期透過經驗分享、傳承與相互刺激成長下，讓各級學校學務主任能對校安事件的處理更完善與周延，不僅能應變各式突發事件，更重要的是做好預防措施，防患於未然，提供學子友善健康的學習環境。