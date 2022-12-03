HUSTLE WESTBROOK pic.twitter.com/NEg6xfPUCf — Los Angeles Lakers (@Lakers) December 3, 2022

公鹿明星前鋒米德頓3日宣告相隔快8個月傷癒復出，也讓公鹿「三巨頭」重新到齊，卻碰上「一眉哥」安東尼戴維斯完全爆發，不僅攻下全場最高44分，外加10籃板、4助攻、3火鍋，幫助湖人最後以133比129氣走地主公鹿，也讓公鹿3連勝喊卡。

公鹿雖然好不容易迎來三巨頭重聚，今天卻在上半場一路挨打，原因是安東尼戴維斯進攻表現相當強勢，光在上半場，他就拿下23分，幫助湖人一度領先地主公鹿15分，上半場結束，湖人仍以66比58領先，不過公鹿三巨頭半場得分全都上雙。

儘管公鹿下半場一度超前，不過安東尼戴維斯與詹姆斯繼續發威，打到最後1分07秒，安東尼戴維斯灌籃幫助湖人取得5分領先，布魯克羅培茲雖馬上幫公鹿追回兩分，可惜接著公鹿接連搶投三分不進，安東尼戴維斯最後4秒兩罰中1帶走勝利。

湖人不僅安東尼戴維斯暴衝，詹姆斯也拿28分、11助攻與8籃板的接近大三元表現，再次陷入交易傳言當中的韋斯布魯克，替補拿下15分、11助攻與7助攻，隆尼沃克14分；公鹿以阿提托康波40分最高，哈勒戴也拿28分，米德頓17分、7助攻，可惜三巨頭好不容易重聚就以輸球收場。