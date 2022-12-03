各大學碩、博士班錄取名單日前放榜，接下來進入以職場人士為主的在職專班招生。標榜「運動、休閒、健康、永續」的臺師大樂活EMBA，即日起開放報名，12月8日截止。

臺師大樂活EMBA除了傳統管理相關課程，更以運動與休閒學院師資為核心，開發出一系列健康促進、樂齡生活的特色課程，提升高階經理人的健康知能、發展樂活永續相關專業。

臺師大EMBA執行長相子元指出，許多入學者本身缺乏運動，該所碩一即強制要求完成田中馬拉松，搭配課程事前專業訓練，建立正確、良好運動習慣，同時藉由報名馬拉松，學習規劃與管理大型會賽運作。希望把課程結合高階經理人各自領域專長，不僅可融入生活，還能促使經理人影響所處企業。

臺師大EMBA採系統化教學，結合運動防護、心理學等，培養同時鍛鍊碩士專班研究生。樂活課程設計共6個學期2年內修畢，必須產出、通過嚴謹學術論文才能畢業。