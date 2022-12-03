花蓮瑞穗鄉木瓜園因10月豪雨受水傷，果實腐爛。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞穗鄉木瓜園因日前豪大雨，果實水傷腐爛、落果，經花蓮縣府爭取，農委會公告為天然災害現金救助地區，救助額度每公頃8萬元，民眾申請至12月12日止，例假日照常受理，農業處提醒民眾注意。

瑞穗鄉木瓜種植面積約4公頃，受10月豪大雨影響，約有半數2公頃受災。縣府向農委會爭取，獲公告瑞穗鄉木瓜為1031豪雨農業天然災害現金救助地區，受災農友可到鄉公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

農業處長陳淑雯表示，受災農友可自12月2日起至12月12日止，例假日照常受理；受理最後一日如逢假日，則順延至次一上班日，前往公所申請現金救助及低利貸款所需受災證明。

陳淑雯說明，瑞穗鄉受損「木瓜」救助額度每公頃為8萬元，農友申請現金救助時，可依據農產業天然災害救助作業要點規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，農民為實際從事農作生產之自然人，申報項目損失率達20％以上，長期作農產品於同曆年救助以一次為限。

今年花蓮縣全縣陸續已有高接梨、桃、茶、芒果、木瓜、大豆、食用玉米、香蕉、稻米、油茶等多項農作物，因低溫、大雨或乾旱等天災獲得救助，農業處說，若有天然災害造成農作物受損，請盡速通報縣府，全力爭取相關救助。