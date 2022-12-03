由文化部指導，財團法人臺北服飾文化藝術基金會主辦，經濟部工業局、教育部、高雄市政府、高雄市政府青年局共同協辦，中華民國紡織業拓展會執行的「New Force南方時尚新勢力—永續時尚在高雄」服飾設計展，即日起在高雄統一夢時代購物中心開展。

此次展覽的設計師品牌包括Claudia Wang、DYCTEAM、SYZYGY、oqLiq、PCES、SABRA ANDRE、UUIN、WEAVISM等服飾，這些款式的用料來自力鵬、加圖、台灣富綢、旭寬、宏遠、宜新、美立信、集盛、遠東新、福懋等公司研發的科技布料，具特殊機能與超高品質，服裝都將於明年正式問市。

此次展覽除網羅文化部與經濟部「時尚產業鏈合作」、文化部與教育部「Young Talent新鮮秀」、經濟部工業局「時裝設計新人獎」與「co>Fashion機能時尚」及高雄市政府青年局「高雄時尚大賞」等101套傑出作品外，現場更首度試辦展示預購，讓懂得欣賞的收藏家，從設計者手中割愛獨一無二的獲獎作品。此外今年也首度與12家臺灣設計師服裝及飾品品牌合作「時尚選品店」，其中PCES、UUIN、Yentity、WEI TZU-YUAN等品牌更曾獲選「臺北時裝週品牌秀」，民眾可到店試穿選購設計師服裝飾品，近距離體驗設計師所傳達的服飾品味及美學。

「New Force南方時尚新勢力—永續時尚在高雄」提供展演舞臺，讓青年設計師「時尚無界」的想像力、創意力、創造力及設計力，都能在這個平臺擴散出能量，被大家看見。展覽及展售自即日起至12月13日（星期二），為期12天。