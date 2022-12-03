憂鬱症的盛行率約有3、4％，但據統計，每年僅40萬人就醫，佔比為1.7％，等於不到半數民眾尋求幫助。專家指出，國內憂鬱症有就醫、診療、治療、持續治療、認識不足的問題，許多人認為這是人格脆弱、單純心情不好、愛胡思亂想等，但實際上憂鬱症成因複雜且多面向，亦與遺傳有關。在東方人身上，多以身體表現為主，自律神經失調就是症狀之一。

喜怒哀樂是人人都有的情緒，但與正常與異常的差別在哪裡？高雄醫學大學醫學院副院長副院長陳正生說，情緒人人都有，差別就在於持續性和強度。有些人心情不好，外出走走就改善，但憂鬱症患者可能會出現持續一整天，且強度高的難過。

陳正生表示，憂鬱症在情感部分會有哭泣、悲傷、淡漠、急躁的表現，有些人可能會想要放棄自己擁有的東西。在認知上，則會有無助、無望、自責、無價值感，甚至想要輕生的念頭。身體話症狀則會出現胃口不好、失眠、性慾低、體力減退的症狀，非典型症狀則有無法解釋的疼痛、神經質等。在東方人身上，較容易有身體的表現，有些人會先在腸胃科、心臟科求助，最後才來到精神科。

憂鬱症的治療藥了解原因，不是給藥就好。陳正生說明，憂鬱症的成因複雜且多面向，有些兒童被霸凌後會產生憂鬱症、有些人則是照顧負荷太沈重、與情人分手後出現，必須了解對方的生理、心理、社會面向。另外，憂鬱症也有遺傳性，與大腦的血清素失調有關，在中風、腦傷後也會產生。

曾有個里長心情不好，決定不再繼續選里長，他對陳正生透露自己靠賣土地賺了700萬，但土地後來繼續漲價，1個月後發現自己少賺300萬，覺得自己不知足，也自覺這樣的心態不合理。這名里長是到了70歲才開始有憂鬱症，因大腦的缺血性病變而影響腦力、處理事件的能力，賣地的事件就成了壓垮他的最後一根稻草。

陳正生表示，國內憂鬱症有就醫、診療、治療、持續治療、認識不足的問題。憂鬱症的盛行率保守估計約有3、4％，但據健保資料庫統計，每年僅40萬人就醫，佔比為1.7％，等於不到半數的民眾求助。就醫不足的原因有，不承認、抗拒就醫、不認為就醫有幫助、不知道到哪裡就醫等，這可能導致症狀持續、陷入低潮無助、加重失能、身體狀況惡化、增加輕生風險、大腦損傷等後果。

他引述北榮老年精神科主任蔡佳芬的建議，提醒民眾可以6招協助憂鬱長者就醫，包括順水推舟（長者覺得「頭憨憨」就帶他就醫）、買一送一（請長者陪自己就醫）、假傳聖旨（以健檢報告紅字為由帶對方就醫）、轉轉遇到愛（胸腔科、心臟科轉介精神科）、名人效應（告訴對方某名人也有憂鬱症）、實話巧說（憂鬱症不是心理素質差，而是血清素失調）。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。