台北市長當選人蔣萬安小內閣人選還未公布，備受外界關注，也將於12月5日與台北市長柯文哲於北市府見面，討論交接事宜，被問到對蔣萬安小內閣難產，交接時有何建議，柯文哲表示，交接在當天晚上就想好了，他比較大問題，可能是人還沒找好。

柯文哲3日在沖繩嘉新飯店受訪時表示，選完當晚就跟他說，一般交接要先確定頭是誰，我們叫pm制，原則上是局對局交接，pm是萬一有問題要啓動第二線去協調。

柯文哲也說，原則上他的內閣人事，不可能一天找到人，找到一個人就對接一個，且台北市政府本來就有追蹤管理系統 12月25日前正在進行的案子，電腦上都可以抓出來，那些就是移交事務。

柯文哲也說，另外一些大工程，像東區門戶計畫、西區門戶計畫、社宅、市場改建等，我們另外都有專案，就看在府層級誰負責專案再去交接 ，所以交接在當天晚上就想好了，柯也直言，我想蔣比較大問題，可能是人還沒有找好，我跟他講這交接要花時間，還是要先找到人再說。