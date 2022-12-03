國民黨桃園市長當選人張善政未來小內閣備受關注，多位人選陸續傳出，但本人僅強調持續徵詢中，他今日表示「12月25日前幾天會公布」。另傳出現任新北市府副秘書長朱惕之也受邀，外界關注國民黨主席朱立倫是否「幫忙喬」？朱回應，今為選後首次與張對話，相信會有許多優秀人才加入團隊。

張善政表示，小內閣人選陸續在徵詢中，12月25日交接的前幾天會向大家公布。外傳朱惕之被挖角，朱立倫僅回應，今是選後第一次與張善政見面，2人選後僅通過1次電話祝賀當選，強調今為選後首次面對面談話。

朱立倫說，他以市民身分相信，以張善政過去的經歷，一定會有許多優秀人才加入桃園這個國際化、現代化的大都會，歡迎所有人才加入張的團隊。

針對本屆選舉桃園市議會藍綠皆未過半，未來要如何爭取無黨籍議員支持？張善政說明，無論無黨籍或民進黨的朋友，都期待他們不分藍綠為桃園做事，也非常期待桃園市議長邱奕勝能繼續連任，對邱在議會的協調能力相當有信心，未來還有許多方面需借助他的能力，在議會幫忙協調。

桃園市議會下周將審查預算，未來施政空間是否被壓縮？張善政回應，他與邱奕勝有密切協調，雙方已有共識，預算會先審，邱也看過預算，許多他們規畫想做的事「是有空間的」，若真有必要，上任後還能另行調整。