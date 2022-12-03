酒醉女遭管束發文嗆警「打人」 警po出密錄器打臉

49歲的張簡姓女子2日晚間酒後跑到51歲的陳姓男子家大鬧，陳男不堪其擾於是報警處理，苓雅分局員警獲報後前往現場，女子已被陳男壓制在地，員警將女子帶回派出所管束時，女子竟在派出所內大吐特吐，員警呼叫救護人員將女子送醫，院方研判女子有自傷或傷人行為，因此加以保護管束。沒想到事後女子竟在臉書上發文公審警方，更直嗆警方「打人」，讓警方相當無奈，PO出密錄器證明清白。

女子晚間飲酒後跑到陳男家大鬧一番，雙方雖為友人，但連陳男都受不了女子的瘋狂行徑，於是報警尋求協助，警方到場時陳男已自行將女子壓制在地，員警趕緊上前幫忙。

女子看見警方到場，還語帶哽咽的說「很可怕」，警方安撫女子情緒，告訴女子「沒關係我們回派出所講」，沒想到回派出所才是災難的開始。

員警擔心女子又因酒醉大鬧，於是進行保護管束，保護管束期間，女子竟然在派出所內大吐特吐，讓員警相當無奈，於是請求救護人員協助將女子送醫。

醫護人員判斷女子會有自傷與傷人行為，於是繼續保護管束，送上救護車前女子還不斷喊著「我要手機」，看起來意識已恢復不少。

沒想到事後女子竟上網發文，指控警方與醫護人員「打她」，連網友都看不下去，表示看不懂女子到底在說什麼，隨後貼文就被刪掉了。

員警憶起此事件，相當無奈，表示整晚都在處理這件事，還要被胡亂指控，只好公布全程密錄器畫面證明清白。

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