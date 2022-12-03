高虹安再度拿出美國辛辛那提大學官方函文佐證，她的博論並無任何研究不當。（高虹安團隊提供／王惠慧新竹傳真）

旅美教授陳時奮以筆名「翁達瑞」在臉書發文，指新竹市長當選人高虹安的博士論文消失在電子圖書館（OhioLink），懷疑是被校方下架。對此，高虹安再度拿出美國辛辛那提大學官方函文佐證，她的博論並無任何研究不當，痛批綠營側翼欲以此轉移鄭文燦論文案焦點，綠營如不節制或譴責側翼的離譜行徑，相信台灣人民會繼續在2024的選戰中，用選票下架民進黨。

翁達瑞在臉書指出，新竹市長當選人高虹安剛當選，她的博士論文卻消失在電子圖書館，並認為不太可能是系統錯誤，應該是「被下架」。

高虹安3日再度拿出美國辛辛那提大學校方再次審查後通過的正式官方函文佐證，並指出，選舉已經結束了，沒有想到的是烏賊戰似乎沒有要停止的跡象，難道還沒有檢討到這些綠營側翼的抹黑戰術已經在剛結束的大選中，被選民唾棄厭惡了嗎？

她也說，在桃園市長鄭文燦台大碩士遭撤銷、國安局長陳明通終身不聘用爭議沸沸揚揚時，綠營側翼急欲轉移焦點，但兩相對比之下，高虹安的博士論文已在美國辛辛那提大學校方再次審查後通過，正式以官方函文證明並無任何研究不當。

高虹安也說，儘管兩次提出美國校方函文，但包含「已被多人提告誹謗、並力挺林智堅台大論文並無抄襲的陳時奮」在內的綠營支持者等，仍不停以檢舉信騷擾校方，甚至發起已高達900萬次下載論文的誇張行徑。

最後，高虹安也批評，如果綠營無法尊重選民的決定，不節制或是譴責這些側翼的離譜行徑，我相信台灣人民會繼續在2024的選戰中，用選票下架民進黨。