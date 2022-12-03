桃園市長鄭文燦的台大碩士論文遭人檢舉抄襲，台大經學倫會審定後認定抄襲並撤銷學位。對此鄭文燦今出面回應，自己大學、研究所都讀台大，報考台大國發所在職專班是為拓展個人視野，沒有抄襲的意圖，更強調論文是自己寫的而非代寫，但自己坦然面對審議結果，再次向大眾致歉。

鄭文燦說明，自己在2003年進入台大國發所在職專班，當時基於對中國民主化的議題較為關切，因此選擇中國基層民主演進作為研究主題，不過當時受限於時空條件，沒有辦法作實證研究，所以採取文獻分析法，引述很多書籍、期刊、網路上的文章等，大概超過100多篇。論文口試時有3位口試委員，包括所長周繼祥、陳明通以及林佳龍，3位委員針對研究架構、研究原創發現等提問，最終通過論文審查。

鄭文燦指出，當時國發所並沒有要求作相似性軟體的比對，並沒有這樣的標準，當時也沒有流行該軟體，經過10幾年現在學倫會根據檢舉，用相似性比對軟體找出一部分沒有引述的論文來源，若當時有作相似性軟體比對，自己當然會把附註跟參考論文都填上去，這是基本的道理。出席學倫會聲明時也有特別針對寫作瑕疵做說明，瑕疵形成的原因是當時時間較短或資料較多，有些引述的論文來源沒有作附註，這不是抄襲單篇論文形成的，也沒有抄襲的意圖，當時已用書面跟口頭向學倫會致歉，自己坦然面對學倫會審議結果。

另談及過程中是否有與陳明通聯繫？鄭文燦回應，自己有把對學倫會的聲明傳給陳明通及其他2位口試委員，口試委員的背景有藍有綠，他們也都瞭解這個論文的寫作主題是，中國在文革之後開始推動基層的改造，包括農村的村自治及城市的居民委員會，當時研究的主題是希望從政治學的系統論，研究基層民主是提高了政治參與的意識，還是促成了更大的社會控制，有沒有可能從此擴大成為民主轉型的基礎。

鄭文燦坦言，研究採用的題材跟引用資料比較多，在最後階段時自己先寫完草稿，再把每個引述的論文找出來，的確有一部分的論文是沒有核對出來的，不過當時因為沒有作比對軟體，所以在口試的時除了格式需要作一些調整外，並沒有論文來源的比對，這個是當時寫作過程的疏失，願意針對這個疏失負起責任、願意致歉。