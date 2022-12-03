汪小菲近日因生活費爭議不斷在網上與前妻大S隔空交火，對此，愛子心切的張蘭也與兒子站在同一陣線，直播經常開砲大S一家人，昨（2）日張蘭在抖音上傳一段影片，片中吐露一個做母親的心情，更揭汪小菲身體不好內幕。

近期張蘭在抖音上傳許多有關汪小菲的影片，而在昨（2）日發出的影片中更是句句道出心疼兒子的心聲，「在外是頂天立地的創業者，在家媽媽還是會心疼」，希望大家能支持大陸年輕的企業家，當中張蘭說道：「小汪同學的身體真的有些不好了，這是我最擔心、最焦慮的，舌頭底下壓死人，你想他一男孩子，人前我是大姐大，其實，哪個媽媽不心疼孩子」。

張蘭在抖音爆汪小菲「身體不好」。(圖/截圖自張蘭抖音)

然而，在影片的留言區中，網友紛紛鼓勵張蘭，但更多人留言建議：「離開張穎穎，估計汪小菲形象會直線上升，企業也會跟著風生水起」、「離開張穎穎吧小菲哥，聽廣大粉絲的話」、「張穎穎進門後一定比大曲線（大Ｓ）還可怕」、「建議和那個張穎穎分了吧，不是有意的拆開，是真的不適合，還是找個好好過日子的吧」，而諸如此類反對張穎穎的留言張蘭也都有點讚，似乎表示贊同。

影片留言區網友紛紛勸汪小菲離開張穎穎，張蘭也點贊表示贊同。(圖/截圖自張蘭抖音)

事實上，昨（2）日張蘭開直播提到，大S家天價電費背後的原因，是因為他們將其他家人電表遷到大S家中，甚至加碼爆料S媽過去是「坐檯的！」對此，S媽已鄭重澄清否認。