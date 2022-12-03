桃園市長鄭文燦的台大碩士學位因論文涉抄襲遭撤銷，鄭文燦今出現致歉表示自己坦然面對結果，談及民進黨前主席許信良列出自夢幻名單，直指2024年民進黨最好的組合是現任副總統賴清德與桃園巿長鄭文燦的「賴鄭配」，對此鄭文燦回應，現在首要之務是要做好選後的敗選檢討，將來才有再出發的契機。

鄭文燦說，敗選檢討是希望能夠真切的反應人民心聲，檢討是多元、開放的並沒有上限，從提名、輔選、政策主張到執政表現，這些都可以檢討，特別是有些選民透過選票表達了他們的訊息，不管是不投票或者是沒有投給我們，這都有意義，就是希望政黨能夠聽到、調整及改變，政黨的生命在於人民的支持，一定要從人民的角度檢討這次敗選的成因，因此檢討仍然是目前最重要的工作，自己會參與並盡量把各方意見彙整好，做為謙卑反冒的參考，將來才有再出發的契機。

至於論文涉嫌抄襲遭台大撤銷學位，是否會影響競爭黨內黨魁，或者進一步影響整個中生代民進黨之後的布局？鄭文燦僅表示，學術的事情自己會坦然面對，自己從大學到研究所都是台大的學生，要尊重、愛護台大，這部分的心情不會改變，而政治上的事或其他的事情，就回歸其他的標準。