2022年進入倒數計時，許多單身男女都希望能在年底前脫單，和心儀對象一起共度接下來的聖誕節、跨年，甚至是來年的西洋情人節，對此，星座專家艾菲爾老師點名4大星座，12月有正緣報到，桃花運狂炸，有望迎來美好的戀情。

▍第4名：摩羯座

金星將在12／10走入摩羯的命宮，帶來旺盛的桃花運，就連出國旅行、上班路上都會有路人前來搭訕示好，讓你受寵若驚。單身者一定要把握2022年最後一個月，替自己在眾多桃花中覓得真愛，一起甜蜜過聖誕。至於正處於曖昧或暗戀階段者，可以試著主動出擊，約對方出來一起吃飯、聊天，因為彼此間的氛圍已經醞釀成熟，只要把握好時機告白，將有機會修成正果。

▍第3名：處女座

處女座的感情有望在這個月份穩定，經歷過去一段時間的空窗期，你開始懂得自己真正需要什麼，也了解哪種特質的對象最適合自己，擺脫之前總遇人不淑的狀況，而最後的那一個人，才是真正值得你去了解、交心、長遠在一起的。特別是金星即將進入你的戀愛宮位，不管有伴者、單身者，都會明顯感覺到愛情運越來越順利，建議不必太早就否決兩人在一起的可能，因為12月，甚至到明年立春2／4前，你的愛情運會聚焦在「日久生情」上，你會在驀然回首間，迎來美好又長久的愛情。

▍第2名：射手座

受到木星在射手的田宅宮與愛情宮的影響，讓你有成家的衝動，愛情運勢也會有各種驚喜降臨。感情中最讓你期待的事即將發生，你會重新獲得激情，對自己更有自信，也容易遇上出乎意料的告白，或是認識了你以前不會考慮的異性，但反而最後都因為互有好感而進一步交往。所以這個月放假時記得多外出走走，特別是聖誕節、跨年，認識新對象的機會大增。另外，可多留意身邊有點認識、又不太熟的異性朋友，只要感覺還不錯，不妨深入了解，也許對方就是你期待已久的人。

▍第1名：天秤座

進入12月，木星正往天秤的夫妻宮前進，使你的姻緣桃花運瞬間大漲，氣溫越嚴寒、愛情運越旺。單身者會放下過去對理想情人的堅持跟偏見，反而因此讓自己發現過去不曾注意過的好對象，而且這次極可能發展長久；而身邊認識已久的異性朋友，也大有機會發展成戀人關係；至於有穩定交往對象的天秤，無論你是男是女，主動出擊向對方求婚吧！總之，12月不管是有伴者、單身者，都能擺脫以往的框架，在愛情中更加甜蜜順利。