黃心娣為角色增重改變外型。（滿滿額提供）

黃心娣身材火辣，跟片中的摔角手外貌大不同。（羅永銘攝）

黃心娣分享拍片時吃了不少苦頭。（羅永銘攝）

黃心娣在電影《女優，摔吧！》飾演熱愛摔角運動的女漢子「冷雪」，為了成為這個角色，她花3個月接受專業的摔角訓練，練到渾身傷，身材也從原本的45公斤增肌到55公斤，體重達到人生巔峰，她笑說：「那一陣子連脾氣都Man起來，很有血氣、眼神變兇，有朋友問我怎麼變這麼壯，似乎有點過壯了。」連經紀人都稱她是「女浩克」。

黃心娣跟夏于喬、吳映潔（鬼鬼）3位女主演，在片中均有摔角戲，3姝都是實打實的親自上陣，黃心娣說雖然摔角是一種表演形式，但打都還是打真的，即使套招、收力，都還是會痛甚至受傷，像她這次拍攝為了練某種招式，結果套招失敗摔倒，痛感宛如車禍被撞，當下她是頭撞到，痛到馬上哭出來，仍不忘含淚敬業問攝影師：「這一條可以嗎？過了嗎？」

另一次受傷是黃心娣的額頭撞到對手摔角服上的硬物，頭馬上腫起一個超級大包，她回憶說：「我的額頭腫起來，像乒乓球一樣，現場直接用冰塊硬壓回去，但不會痛，感覺很像漫畫橋段。」還有摔角場上常用的劈掌擊胸，每個女演員都被打到胸前紅腫一片，每天回家都全身痠痛。

除了動作戲，黃心娣對於「冷雪」的人設也頗有感觸，角色平時白天在郵局上班，為的是支撐下班後換上戰鬥服登擂台的興趣，而她作為演員，也曾靠打工支撐演藝事業，做過瑜珈老師、當過咖啡廳服務生、服裝店店員，更早還當過秘書，「差別是現在我演藝圈外的斜槓工作，也是自己喜歡的，在等戲期間就累積生活經驗。」