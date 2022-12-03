混合辦工模式賦予員工隨處辦公的自由，同時也確保企業能維持正常、不間斷的營運，然而，根據思科最新調查，員工使用未註冊裝置登錄工作平台的現象，為台灣企業帶來新的資安挑戰。

思科調查結果顯示，超過八成(85%)台灣受訪者指出，他們的員工使用未註冊裝置登入工作平台。約65%的受訪者表示，員工使用未註冊裝置辦公時間佔每天工時10%或以上。

調查亦發現，台灣企業資安部門主管已普遍意識到隨之而來的資安風險，有 86% 受訪者表示施行混合辦公後，員工需從遠端登入的情形，增加了資安事件的發生率。

不僅如此，員工使用的網路的場所也是五花八門，可能來自家中、咖啡廳甚至賣場網路，導致問題更為複雜。約 90% 台灣受訪者指出，他們的員工至少使用兩種網路連線辦公，33%的受訪者則回應使用五種以上。

思科亞太區、日本及大中華區資安部門總經理Yoshiyuki Hamada表示：「隨著混合工作成為常態，企業開放讓員工隨處工作的選擇，雖然有諸多效益，但也特別在資安方面帶來新的挑戰。因為企業無法掌握員工登入系統的位置、時間和裝置，可說是危機四伏。要長遠落實成功的混合工作模式，企業需要考慮資安韌性，以加強保護公司業務。企業亦必須懂得如何識別、預防和應對地端（on-premises）和雲端網路環境的威脅。

資安人員平常就已忙於應付日益複雜的網路威脅，未註冊裝置又為他們帶來新的挑戰。約54%台灣受訪者表示，公司過去12個月來曾經歷資安事件，前三大類為惡意軟體、釣魚軟體和阻斷服務攻擊。曾遭遇資安事故的企業中，67%損失至少10萬美元，36%甚至達50萬美元以上。

思科大中華區副總裁暨台灣總經理林岳田表示：「在混合工作成?新常態的同時，資安危機也變得無所不在。企業比以往都需要更完善的資安策略，來建立安全的網路架構，以預防隨時有可能發生的資安威脅。思科未來也將持續透過全方位的創新資安產品，讓企業保有卓越的網路彈性，也能迅速解決資安威脅並確保不中斷的營運。」