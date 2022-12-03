美國副國務卿雪蔓(Wendy Sherman)與歐盟對外事務部(EEAS)秘書長薩尼諾(Stefano Sannino)本月1日至2日在華府舉行「中國議題高階對話」與「高階印太諮商」。雙方於會後發布聯合新聞稿中，對中國在台海提高危機風險的挑釁行徑表達關切。對於美國及歐盟秉持一貫立場，持續堅定展現對台灣的支持，外交部表示歡迎與感謝。

外交部指出，美國及歐盟等理念相近國家近月以來曾多次公開重申對台海和平與穩定的重視，包括在今年8月及9月間，G7外長與歐盟高級代表兩度針對台海局勢發表聯合聲明，凸顯維持台海和平與穩定已經是美歐等民主陣營的主流共識。

外交部表示，在烏俄戰爭未歇、威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，美歐跨大西洋夥伴持續關注台海及印太區域的和平穩定，展現民主國家間共同維護以規則為基礎的國際安全秩序之決心。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的民主成員，也將持續與理念相近夥伴攜手強化全球民主陣營的韌性，維護台海及印太區域的和平穩定，共同對抗威權體制的脅迫。