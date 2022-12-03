高雄市阿蓮區中路國小今天舉辦百周年校慶，民進黨代理主席、市長陳其邁出席活動被媒體詢問對於前主席許信良推薦現任民進黨副秘書長林飛帆擔任行政院副院長及黨主席的看法，陳其邁表示，不對個別候選人評論。

陳其邁重申，會依黨內期程在明年1月中左右，把新任的黨主席經由黨員投票產生。

九合一選舉民進黨慘敗，蔡英文總統辭去黨主席職務、主席懸缺備受黨內各派系關注，目前外界點名人選包括屏東縣長潘孟安、正國會掌門林佳龍、英系前總統府秘書長蘇嘉全及桃園市長鄭文燦，副總統賴清德辦公室則是否認參選消息。