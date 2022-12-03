2022卡達世界盃足球賽於11月20日開打以來，全球粉絲陷入瘋狂，除了賽場上的精采賽事受到矚目外，場外英俊的球員及身材火辣的球迷也引起網友議論，前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）便是其中之一。她日前在場邊觀賽時，因穿著裸露的深V貼身洋裝，讓火辣的曲線畢露而遭到大批網友撻伐，甚至可能因違反當地法律而面臨牢獄之災，但伊凡娜對於這些批評並不在意，這兩日她再度穿上「戰袍」現身球場，而場邊當地人的「真實反應」也讓網友們笑翻。

卡達雖是本屆世界盃足球賽的主辦國，但因當地信奉伊斯蘭教，許多律法都由伊斯蘭教義衍生而出，因此在活動開始前就曾多次呼籲各界，不要在當地穿著暴露的服裝。但現年30歲的伊凡娜，為了替上屆世足賽奪下亞軍的克羅埃西亞應援，特別穿上胸前深V到肚臍的紅白格紋的國旗爆乳洋裝到場支持，甚至還穿著爆乳高衩泳裝及比基尼在卡達街上拍照，引起網友瘋傳，她也因此惹怒不少卡達民眾，受到眾人撻伐，也將可能因觸法被抓或是面臨巨額罰款、驅逐出境。

對此，伊凡娜似乎不以為意，還在社群媒體上轉發各家媒體的報導，這幾日甚至再度穿上低胸比基尼「戰袍」搭配緊身褲現身球場，大方展現飽滿雙峰及凹凸有致的性感曲線。有趣的是，她這樣的穿著雖遭到當地網友痛罵，現場觀賽的民眾卻露出真實反應，不僅瞪大眼睛欣賞眼前美女，甚至還拿出手機偷拍，令其他網友看到後大笑：「應該很多人想修法」、「標準的口嫌體正直」。