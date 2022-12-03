現在的冬天不僅是要在家裡暖烘烘的過，就連出門的時候，甚至在辦公室時也想要感受暖暖的舒適感，因此近年各大廠商也陸續推出了不少針對OL、上班族或學生的暖家電，大都主打小型、輕量、便攜以外，更不像以前的暖手寶或暖暖包一樣只有單一造型，而是會打造各式可愛、漂亮，同時具備多功能的暖手寶，另外像USB即插即熱的杯墊、便當盒等都是上班族喜愛等小型暖家電。

蝦皮購物的Sunbeam電熱披肩 醫證版，原價3680元，優惠價1680元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的暖心杯墊禮盒，原價500元，優惠價289元。（蝦皮購物提供）

而現在又正值年末送禮的時候，剛好雙12可以一次買好家裡的暖家電之餘，就連外出或辦公室用的暖家電也能一起趁下殺購足，又能當作交換禮物時的貼心禮，可是正好入手的時候。蝦皮購物就發現，隨著時節逼近年末，像暖心杯墊禮盒、暖手枕等送禮及實用性兼顧的商品，就備受消費者歡迎，還有像加熱便當盒也成為帶便當的上班族，在辦公室冬季必備好物之一。

PChome 24h購物的E.B.MADE 萌貓造型石墨烯暖宮護理腰帶，原價1590元，5日到6日限時特價1450元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的Power Rider WS26螢石暖暖蛋，原價990元，14日前特價399元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的奶瓶、玻璃瓶、易開罐 USB保溫杯套，原價890元，13日前特價399元。（PChome 24h購物提供）

而PChome 24h購物也同步推薦多款溫暖小物，更特別祭出「保暖商品」專區，限時2件85折，送禮自用兩相宜，首推的正是站上近一周熱銷破百件的「Power Rider WS26螢石暖暖蛋」，另外大人小孩也適用的「奶瓶/玻璃瓶/易開罐 USB保溫杯套」，就具備了恆溫功能、提供3種溫度切換，隨時都能來杯溫熱的飲料，而送禮的話就要貼心選購「 E.B.MADE 萌貓造型石墨烯暖宮護理腰帶-粉紅色」，能提供三檔溫度，暖胃、暖腰、暖宮，持續提供滿滿貼心的溫暖。

momo購物網的石墨烯發熱暖暖寶，市價1299元，特價282元。（momo購物網提供）

momo購物網的ASABLUE 萌寵便攜式二合一兩用冬季保暖暖手寶，市價1680元，活動價950元。（momo購物網提供）

momo購物網的KOKOYI 韓國USB顯示溫控雙面發熱暖手寶，市價1880元，特價1080元。（momo購物網提供）

至於momo購物網就觀察到因應年末節慶聚會多外出機會高，便攜的「隨身保暖小家電」備受青睞，帶動了11月至今的隨身保暖小家電買氣較上月同期成長45%，消費者主要以易攜帶、長續航、快速發熱為基本選購重點，但同時也要兼顧多功能豐富使用情境，以及高質感美型簡約的設計，像單月熱銷破百件的人氣冠軍「石墨烯發熱暖暖寶」，不僅可暖手，嚴選棉柔的親膚手感更適合用於女性熱敷暖宮，小巧可折疊、只需由USB行動電源供電即可隨充隨用，正中消費者需求。

樂天市場上私人小舖的桌面加熱滑鼠墊，原價1015元，特價893元。（樂天市場提供）

樂天市場上Hippowecan的智能恆溫杯墊，原價899元，特價369元。（樂天市場提供）

樂天市場上CREATOR創意生活的萌寵暖手寶，原價999元，特價849元。（樂天市場提供）

樂天市場也推薦了一系列實用又的發熱小家電，像恆溫杯墊、加熱滑鼠墊等正是近年冬季新熱銷的商品，像是能鋪在工作桌上的桌面加熱滑鼠墊，10秒即可快速加熱，更採用防水塗層設計，喝飲料時也不怕打翻，更可以任意切換溫度，隨時讓手腳冰冷的使用者保持溫暖，另外還有智能恆溫杯墊，更是讓愛喝熱飲的使用者，只要把杯子放上即能隨時喝到溫熱的飲料。