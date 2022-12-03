據美國之音報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，美國周五（12月2日）依據《宗教自由法》（Religious Freedom Act）將中國、伊朗和俄羅斯等國家列為侵犯宗教自由的特別關注國。

布林肯在一份聲明中說，那些被指定為特別關注國的還包括古巴、朝鮮、厄利垂亞、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、塔吉克和土庫曼。這些國家從事或容忍嚴重侵犯宗教自由的行為。阿爾及利亞、中非共和國、科摩羅群島和越南被列入特別觀察名單。

幾個團體，包括與克里姆林宮結盟的瓦格納集團（Wagner Group）也被指定為特別關注實體。瓦格納集團是一個活躍在敘利亞、非洲和烏克蘭的私人准軍事組織。布林肯說，瓦格納集團因其在中非共和國的活動而被認定為特別關注的實體。

布林肯在聲明中說：「在世界各地，一些政府和非國家行為體因人們的信仰而對其進行騷擾、威脅、監禁甚至殺害。面對這些侵害行為，美國不會袖手旁觀。」他補充說，華盛頓歡迎有機會與各國政府會面，闡述從名單中移除所需要的具體步驟。

華盛頓因為伊朗殘酷鎮壓抗議者而加大了對德黑蘭的壓力。伊朗婦女在示威活動中揮舞並燒毀頭巾，根據伊朗保守的著裝要求，女性佩戴頭巾是強制性的。這些示威活動是自1979年革命以來，對伊朗伊斯蘭共和國最大膽的挑戰之一。

聯合國表示，在9月16日22歲的庫爾德族女子瑪莎·阿米尼（Mahsa Amini）因「著裝不當」被拘留期間死亡而引發抗議後，目前已有300多人被殺，1萬4千人被捕。

聯合國專家還呼籲什葉派穆斯林佔多數的伊朗停止對宗教少數群體的迫害和騷擾，並停止利用宗教來限制人們行使基本權利。

巴哈伊信仰社區是伊朗受迫害最嚴重的宗教少數群體之一，今年被逮捕和受到專門針對的人數顯著增加。這是聯合國專家所說的伊朗針對不同信仰或宗教習俗的更廣泛政策的一部分，包括對基督教皈依者和無神論者。

美國對中國西部新疆地區的人權狀況表示嚴重關切，該地區居住著1000萬維吾爾人。人權組織和西方政府長期以來一直指責北京虐待以穆斯林為主的少數民族，包括將他們關進拘留營強迫勞動。美國指責中國的行為是種族滅絕。但北京斷然否認有任何侵權行為。

1998年通過的《美國宗教自由法》要求美國總統授權美國國務卿，將被認為以系統性和持續性的方式侵犯宗教自由的國家，指定為特別關注國。中國自從1999年以來每年都被指定為特別關注國。

該法案為布林肯提供了一系列政策應對措施，包括實施制裁或者豁免，但這些措施是不能自動實施的。