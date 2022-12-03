42歲陳姓男子因缺錢花用，1日上午前往竊取，陳男鎖定休息中的飲食攤商，將架上的接外送單平板和手機偷走，店家發現後報警處理，預估損失金額為2萬5000元，店家發現平板被竊後相當生氣，怒道「一整天的外送單都接不到，還要重新設定一次外送系統！」警方根據監視器畫面鎖定陳男後，3小時內逮捕到案，依竊盜罪送辦。

陳男趁店家休息時進入攤商內，先是巡視四周一番後，發現平板和手機，於是就將平板及手機變為「囊中物」，隨後離開攤商。

攤商發現平板和手機不見以後相當生氣，於是報警處理，店家氣噗噗的向員警表示「平板被偷除了要重買一台，最麻煩的是一整天的外送單都接不到，還要重新設定一次外送系統！」

警方根據監視器畫面，鎖定短袖上衣有英文字母特徵的陳男，3小時內在五甲一路附近逮捕到陳男，陳男表示平板和手機都已變賣，得手的現金也已花用完畢，讓店家欲哭無淚。警方將陳男依竊盜罪送辦。