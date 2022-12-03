今年晚冬的影響，來到了12月氣溫才下降到20度以下，但隨之暖家電也被突襲的降溫而帶動了買氣，加上年底最後一檔的電商大慶雙12下殺也正式開跑，正好趁現在檔期期間買好暖家電準備過冬天之餘，也可以趁機買好暖心也暖身的耶誕禮物送給親友，今年的保暖家電仍是以電暖器、暖風機或電熱毯為主，還有像近年流行起來的烘被機、暖腳套也是深受歡迎的商品，此次就由各大電商推薦熱銷的暖家電，讓消費者趁雙12期間特價買起來。

momo購物網上的保暖家電也躍升熱搜TOP關鍵字，具備多功能及收納性的「複合式冷暖兩用扇」，就成為了近期最受矚目的保暖家電，不分冬夏都能冷暖兩用，同時又不浪費居家空間，因此深受消費者青睞，而便利性高的「電熱毯」及長效恆溫的「葉片式電暖爐」亦是經典熱賣常勝軍；9日前打造「冬日送暖攻略」活動，集結飛利浦、北方、嘉儀、Bmxmao等品牌，祭出逾1500個保暖家電商品5折起優惠。

Yahoo奇摩購物就發現近兩年「石墨烯」的新黑科技也延伸至電暖器3C商品，像能快速導熱的北方石墨烯陶瓷遙控電暖器，同步也引起消費者的注意與購買，而需要考量居家空間大小的話，也可選購如角落小夥伴迷你陶瓷電暖器這類的迷你電暖器，方便輕巧收納，還能解決傳統電暖器單一角度吹拂的問題；7日前雙12暖慶開跑，祭消費滿5000送500、天天最高送1212購物金等優惠，以新版Yahoo奇摩App「購回饋」購物結帳，加碼享3%超贈點回饋。

momo購物網的飛利浦油燈葉片式取暖機，市價9099元，活動價6390元。（momo購物網提供）

momo購物網的韓國甲珍雙人變頻恆溫電熱毯，市價1980元，活動價1480元。（momo購物網提供）

momo購物網的Bmxmao MAO air cool-Sunny 3in1清淨冷暖循環扇，市價7980元，活動價5980元。（momo購物網提供）

樂天市場站上自11月入冬以來，電暖器、暖風機、電熱毯等商品搜尋度就已經開始提升，整體保暖電器買氣相較上個月成長約30%，因此也集結全站超過萬款的保暖家電與發熱小物推出優惠，13日前還有天天優惠券無限量領取優惠，跨店購物再賺點數翻倍送，雙12期間每日輪番上陣再推「一日大牌」好康優惠，限時下殺3折起。

Yahoo奇摩購物中心的BIDDEFORD智慧型安全蓋式電熱毯，原價1980元，特價1680元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的HERAN冷暖兩用循環扇風扇，原價3990元，特價3690元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩購物中心的艾美特角落小夥伴迷你陶瓷電暖器，原價1580元，特價1212元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場上大通數位相機的IRIS OHYAMA 被褥乾燥機，原價2490元，特價2290元。（樂天市場提供）