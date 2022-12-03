今年晚冬的影響，來到了12月氣溫才下降到20度以下，但隨之暖家電也被突襲的降溫而帶動了買氣，加上年底最後一檔的電商大慶雙12下殺也正式開跑，正好趁現在檔期期間買好暖家電準備過冬天之餘，也可以趁機買好暖心也暖身的耶誕禮物送給親友，今年的保暖家電仍是以電暖器、暖風機或電熱毯為主，還有像近年流行起來的烘被機、暖腳套也是深受歡迎的商品，此次就由各大電商推薦熱銷的暖家電，讓消費者趁雙12期間特價買起來。

蝦皮購物觀察到自天氣漸涼後，近期站上電暖器、熱水瓶等保暖家電的搜尋熱度大幅成長近50%，暖風機搜尋次數更達翻倍之增，當中以立掛兩用、浴室適用的防水暖風機最為熱銷，洗澡後仍能感受暖風最舒服，而熱水瓶則以外表簡約時尚，且具溫控功能的機型最深受消費者青睞；蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身熱烈開跑，即日起早鳥預領免運券送最高450元優惠券，11日前上站簽到，天天領全站12折券。

PChome 24h購物就發現消費者開始陸續購入保暖家電與小物，提早為降溫作準備，近期站上熱銷的暖家電TOP 3，同樣以「居浴兩用電暖氣」最為熱銷，因家中長輩或小孩洗澡時，仍需要暖氣產品抵禦溫差，其次則為「烘鞋暖被電暖器」，畢竟每年冬天下雨的時間都偏長，多功能暖器兼具烘乾鞋子、被子的功能就成為消費者的首選；站上現也設置了「暖器冬季禮遇」專區，嚴選電熱毯、暖氣機、涼暖清淨機等家電商品，購買指定商品最高享10%回饋，消費滿8000元登記再送限量掛燙機，各大品牌也祭專屬優惠。

蝦皮購物的AIRMATE艾美特居浴兩用陶瓷電暖器，原價1980元，優惠價1111元。（蝦皮購物提供）
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蝦皮購物的PHILIPS 壁掛暖風機，原價3990元 優惠價3690元。（蝦皮購物提供）
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蝦皮購物的TECO東元 5L智能溫控熱水瓶，2990元。（蝦皮購物提供）
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PChome 24h購物的AIRMATE艾美特居浴兩用石墨烯陶瓷電暖氣HP12005 暖霧白，原價2980元，12日前特價1880元。（PChome 24h購物提供）
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PChome 24h購物的Dyson Pure涼暖空氣清淨機HP00，原價2萬1900元，14日前特價1萬1111元。（PChome 24h購物提供）
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PChome 24h購物的HERAN 禾聯涼暖觸控擺頭陶瓷電暖器，原價1990元，12日前特價1080元。（PChome 24h購物提供）
PChome 24h購物的HERAN 禾聯涼暖觸控擺頭陶瓷電暖器，原價1990元，12日前特價1080元。（PChome 24h購物提供）
天氣驟冷趁雙12買好暖家電 電商推薦熱銷人氣保暖家電(2)
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明暖陽乍現！周日2地區轉濕冷 下周冷風接力低溫16度
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