今年晚冬的影響，來到了12月氣溫才下降到20度以下，但隨之暖家電也被突襲的降溫而帶動了買氣，加上年底最後一檔的電商大慶雙12下殺也正式開跑，正好趁現在檔期期間買好暖家電準備過冬天之餘，也可以趁機買好暖心也暖身的耶誕禮物送給親友，今年的保暖家電仍是以電暖器、暖風機或電熱毯為主，還有像近年流行起來的烘被機、暖腳套也是深受歡迎的商品，此次就由各大電商推薦熱銷的暖家電，讓消費者趁雙12期間特價買起來。
蝦皮購物觀察到自天氣漸涼後，近期站上電暖器、熱水瓶等保暖家電的搜尋熱度大幅成長近50%，暖風機搜尋次數更達翻倍之增，當中以立掛兩用、浴室適用的防水暖風機最為熱銷，洗澡後仍能感受暖風最舒服，而熱水瓶則以外表簡約時尚，且具溫控功能的機型最深受消費者青睞；蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」暖身熱烈開跑，即日起早鳥預領免運券送最高450元優惠券，11日前上站簽到，天天領全站12折券。
PChome 24h購物就發現消費者開始陸續購入保暖家電與小物，提早為降溫作準備，近期站上熱銷的暖家電TOP 3，同樣以「居浴兩用電暖氣」最為熱銷，因家中長輩或小孩洗澡時，仍需要暖氣產品抵禦溫差，其次則為「烘鞋暖被電暖器」，畢竟每年冬天下雨的時間都偏長，多功能暖器兼具烘乾鞋子、被子的功能就成為消費者的首選；站上現也設置了「暖器冬季禮遇」專區，嚴選電熱毯、暖氣機、涼暖清淨機等家電商品，購買指定商品最高享10%回饋，消費滿8000元登記再送限量掛燙機，各大品牌也祭專屬優惠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。