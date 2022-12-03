卓溪鄉樂樂溪上游發生崩塌、出現堰塞湖的相關位置。（花蓮林管處提供）

花蓮林管處到卓溪鄉卓樂聚會所，辦理地方說明會，邀請附近部落居民參加，說明堰塞湖現況、各單位警戒措施及災情通報機制。（花蓮林管處提供）

花蓮卓溪鄉樂樂溪上游發生27.1公頃崩塌，崩塌土體阻塞溪流，形成約積水量35萬立方公尺的堰塞湖，花蓮林管處依據衛星影響追蹤，同時委託成功大學進行研判，堰塞湖無立即危險，已組成應變小組調查監測，也請鄰近部落、社區提高警覺，留意溪床變化。

花蓮林區管理處根據定期追蹤衛星影像，發現 位在林管處轄秀姑巒事業區第8林班地， 樂樂溪有一堰塞湖，因當地邊坡崩塌面積達27.1公頃，形成堰塞湖壩高約20公尺，迴水長度約692公尺，湖面面積約4.5公頃，推估蓄積水量約35萬立方公尺。

林管處指出，成功大學評估，堰塞湖如果潰壩，流至下游距離20公里南安、卓樂部落時，河水水位抬升約29至101公分，因聚落距離河床約11公尺高，且河寬斷面大，暫無影響居民安全。

為讓居民了解現況，並預先啟動防災應變機制及河道管制，林管處、行政院東部聯合服務中心、水利署九河局以及水保局等單位，日前到卓溪鄉卓樂聚會所辦理說明會，卓清村、卓樂部落、南安部落、清水部落及玉里鎮長良里等相關幹部及村民都參加。

林管處說，因堰塞湖已溢流，蓄水體積無增加情形，但該堰塞湖天然壩屬於不穩定壩體，可能於較大降雨情況即沖潰消失，呼籲在堰塞湖尚未潰壩前仍具危險性，請附近居民及遊客，暫時勿進入溪床活動。