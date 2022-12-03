吳姓遊覽車駕駛涉嫌過失致死與肇事逃逸罪嫌。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

曾姓轎車駕駛疑未注意車前情況，輾過被撞倒的陳姓女童。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

一名54歲吳姓男子昨傍晚5時許駕駛遊覽車沿桃園中壢吉林北路右轉文中路時，一名10歲陳姓女童欲過馬路被遊覽車撞倒後，又遭63歲曾姓男子駕駛轎車輾過，送醫搶救仍宣告不治。而吳男擦撞後竟駕車離開，警方通知2名駕駛到案說明，酒測值皆為0，2人均涉過失致死罪嫌，吳還涉嫌肇事逃逸，訊後移送桃檢偵辦釐清肇責。

警方調查，昨日傍晚5時43分，吳男駕駛遊覽車沿著中壢吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，當時行人斑馬線為綠燈可過馬路，陳姓女童從人行道大步奔跑，豈料才剛踏上斑馬線，就遭遊覽車撞倒在地，後方曾男疑似未注意前方狀況，又駕車輾過女童。

救護人員到場發現，女童四肢多處擦挫傷、肝臟撕裂傷，傷勢相當嚴重，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救，仍在昨晚近7時宣告不治。

警方表示，事故當下，吳男擦撞女童後將車停在路邊查看，但未等警方到場，就開車離開現場，警方事後通知其到案說明。警方對2名肇事駕駛實施酒測，酒測值均為0，吳男涉嫌肇事逃逸與過失致死罪嫌、曾男則涉過失致死罪嫌，訊後將2人移送桃園地檢署偵辦，將調閱相關資料後，進一步釐清肇事責任。