卡達世界盃足球賽首場16強戰今晚23:00正式開踢，將由A組第1「橘子軍團」荷蘭遭遇B組第2「星條軍團」美國，光從兩隊過去5次國際賽交手紀錄來看，荷蘭取得3勝1和1敗絕對優勢，前提是荷蘭仍須趕緊找回真正全能球風才能穩操勝券。

澳洲暌違16年再闖世足淘汰賽，但16強就要碰上梅西領軍的阿根廷，「足球袋鼠」想要改寫隊史最佳成績要全力以赴，後衛戴傑內克跟前役踢進致勝球的萊基都不懼怕碰上梅西，萊基說：「這將是場艱難的比賽，對陣可能是有史以來最出色的球員，但這是場11對11的比賽，梅西沒有11個，只有1個。」

不過外界並不看好澳洲能在籤表繼續前進，翻開過去國際賽對戰，3度交手中阿根廷取得2勝1和，只要「藍白軍團」正常發揮有很大機率能夠勝出，若順利晉級，8強將碰上美國與荷蘭之間的勝方，阿根廷不論碰上哪隊都被看好能夠勝出，有很大機率能夠晉4。

荷蘭本屆以2勝1和、A組第1闖進16強，不過擁有豪華後防陣容的他們，防守無須擔心太多，進攻卻始終無法有效串連，對厄瓜多更創下單場只有2次射門的難堪紀錄，攻守全能球風蕩然無存。要說進攻不夠好，美國在小組賽只靠小韋阿、普利希克各進1球，還不如荷蘭賈克波1人（3球），雙方進攻實力差異清楚可見，