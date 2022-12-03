南部久旱不雨，台南水情燈號2日起轉黃燈並開始實施夜間減壓供水，台南市長黃偉哲今天指出，台南水情和去年蓄水量相比，雖然有比較多，但嘉義已休耕，台南則還未休耕，需要近1億噸的用水，因此在跟經濟部水利署聯繫後，決定提早把台南的燈號轉黃燈，市府1周前已開始將用水改為回收水，也呼籲民眾共同節水。

黃偉哲表示，台南一期作還沒有決定休耕，嘉義已經休耕了，因為他們是3年輪作、3年輪流灌溉，去年輪到台南休耕，今年輪到嘉義休耕，但如果台南維持正常灌溉，一期作大概需要1億噸的水，扣掉這1億噸水，水庫蓄水量比較岌岌可危。

他說，市府早在1周前就把澆灌、消防等其他用水全面改成再生水，每天節省好幾千噸水，市府帶頭做，民間產業也一起做，他認為，用水應可供應到明年5月以後沒問題，但如果大家不調整用水，明年2月底、3月可能就會出現問題，尤其，萬一春雨不來，加上梅雨晚到的話，就會面臨很大的危機。

他說，以往大概是2月左右調整燈號，今年則提早到12月就調整為黃燈，提早因應、超前部署、希望能夠平安度過可能的旱災。

黃偉哲也提到，過去努力輔導農民轉作用水量較少、經濟收益較高的農作物，如學甲有400公頃輔導種高粱、鹽水後壁有200公頃輔導種硬質玉米，官田部分輔導種黃金蕎麥，都是需水量較少，但經濟收益比水稻高的，但因為農民這部分習慣不知道是否扭轉得過來，仍要跟農業系統，還有水利署研究。

南水局表示，曾文、烏山頭水庫系統的二期稻作與秋冬雜作都已完成供灌，現階段僅供應民生、產業用水；至於明年一期稻作供灌正由水利署與農田水利署檢討供灌策略中。