威廉與凱特抵達波士頓「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎現場

威爾斯親王威廉周五在波士頓主持「為地球奮鬥獎」（The Earthshot Prize）頒獎典禮，而這是他倡導環保的「超級盃」（Super Bowl）時刻。一同出席的凱特為了表達支持，也精心打扮，以反映環保主題。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《衛報》（The Guardian）3日報導，為了配合威廉響應環保，舊衣新穿，凱特也穿上以91—238 美元（近2,800—7,300台幣）租來的低肩亮綠及地禮服，並搭配黛妃的鑽石和祖母綠項圈，出席了這場盛會。

這項圈當初是女王送給黛妃的，據說價值超過1500萬美元（近4.6億台幣）。黛妃生前曾多次配戴這款項圈，而其中最受矚目的，就是她1985年和當時的威爾斯親王查爾斯訪澳洲時。

凱特戴上黛妃的鑽石和祖母綠項圈美翻

The Prince and Princess of Wales have arrived to attend William's glittering Earthshot Prize awards ceremony in Boston, with Kate nodding to the environmental theme of the event in a bold electric green gown https://t.co/i7OAdeK8tH pic.twitter.com/yqx7RD8fU1 — Tatler (@Tatlermagazine) December 2, 2022

儘管威廉和凱特睽違8年才訪美3天，但這趟美國之旅並不如想像中順利，第一天開幕式演說時，主講人之一的非裔牧師，也是當地的環保首長懷特-哈夢德（Mariama White-Hammond）便意有所指地說，「想想殖民主義和種族主義的遺毒，尤其是它們對氣候變遷的影響」。

而就在幾小時前，威廉83歲的教母赫喜（Susan Hussey）夫人周二晚才在白金漢宮的慈善活動中，不斷追根究柢，猛問非裔反家暴運動家佛蘭妮（Ngozi Fulani）的出身。當佛蘭妮告訴她，自己生在英國時，她還不停問對方，到底是從非洲什麼地方來的。而佛蘭妮事後表示，她覺得被冒犯。

然而，專欄作家伊登（Richard Eden）指出，赫喜的朋友說，她有點重聽，加上在人聲鼎沸的活動會場，1個83歲長者的聽力難免受影響，或許這正是造成誤會的原因。儘管她並沒有惡意，但已向對方致歉，並辭去最近才接受指派的王后伴臣（Queen’s Companion）職務。

然而，一波未平，一波又起，周四威廉的弟弟、弟媳哈利和梅根高調公開網飛（Netflix）新紀錄片的宣傳片段，使王室紛爭再度成為各方焦點，模糊的威廉這次訪美的主題。宣傳片中特別凸顯了梅根委屈落淚，而凱特看來強勢並咄咄逼人的畫面。