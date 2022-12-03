62歲男星趙文瑄當年演出李安執導電影《喜宴》一炮而紅，並接演《飲食男女》、《宋家皇朝》闖出知名度，最近他久違現身微博報平安，自曝因為新冠肺炎病了一個月，康復後決定出門理髮轉換心情，有人問他是否有接種疫苗？他逗趣回應：「一針也沒打。而且我幸災樂禍地告訴周遭打過的人：你們五年之內都會死掉！」

趙文瑄年輕時曾在華航擔任地勤空少8年，近年到大陸闖蕩，原本是小鮮肉外型的他也因時間的歷練搖身變成大叔，常在微博自稱「蜀黍（叔叔）」的他，上月底久違發文，先是寫下：「慶祝新冠痊癒，出門理個髮」，並回應網友留言，他回憶上月初健身後特別疲累，原本以為只是鍛鍊過頭，沒想到第二天開始覺得全身無力，整個喉嚨口腔像是被火烤，喝再多水也無法減緩灼熱感，第三天拿快篩一篩，果然是陽性。

趙文瑄分享過去一個月因罹患新冠肺炎所苦。（圖／翻攝自趙文瑄微博）

趙文瑄自嘲，原本以為自己是天選之人不會生病，沒想到還是中了，幸好家人及時送上清冠一號，他乖乖服用，第六天就陽轉陰，而他也是家裡最後一個染疫的人。被問到後遺症，他先是沒來由的沒味覺，味覺恢復後換嗅覺沒了，為此他一度產生「報復性食慾」，結果肚子圓了一圈，還有個後遺症是嗜睡，睡眠周期大亂，如今一個月過去，「不敢說完全恢復（曬完衣物，聞不出太陽暴晒後的香氣）應該也有個七、八成了，至少吃東西不再覺得異樣，食慾也收斂了許多，即將回歸正常」。

大病一場後，趙文瑄說，自己覺得慶幸的是沒有發燒症狀，如今喉嚨痛跟後遺症都好了，恢復完全康復的狀態，「據說有人喪失味覺/嗅覺，幾個月也恢復不了，太可怕了」，他更表示自己一劑疫苗都沒打，還跟身邊的人開玩笑：「你們五年內都會死」，有網友說：「叔叔，這個玩笑開的有點。可能會引起一些誤會」，他則逗趣回應：「你想蜀黍（叔叔）周圍都是些什麼人？大家都置之一笑，歡樂得很，咸（皆）認率先死掉的比較有可能是蜀黍（叔叔）」。