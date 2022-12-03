台南市長黃偉哲今(2)日出席台日產業交流餐敘，率領市府團隊與日本台灣交流協會高雄事務所小野一彥所長、經濟部投資業務處、投資台灣事務所及多位日本企業在台幹部等齊聚一堂。黃偉哲現場親自一一頒發獎座，表揚長期投資台南的日系企業，他強調，台南與日本關係密切，也希望未來台南與日本在產業、城市發展、友誼城市等方面，都繼續擴大交流。

黃偉哲在致詞時特別感謝日本許多朋友，在疫情期間，陪伴台灣走過各種難關，而台灣也提供了日本許多防疫物資，雙方之間的友好交流以及友誼，絕非金錢能夠取代。

台南市長黃偉哲一一頒發獎座，表揚長期投資台南的日系企業。(台南市政府提供)

黃偉哲期許台日產業間加深雙方文化、經濟等各方面的交流，創造雙贏的合作模式。(台南市政府提供)

黃偉哲表示，台南跟日本的交流尤其深厚，在台南的發展計畫，以及即將到來的台南400年計劃中，都有與日本交流的元素，他也期盼台南與日本的姊妹市交流，未來會持續擴大。

黃偉哲指出，投資台南的日系企業已逾百家，今年初也迎來南部首間日系購物商場「三井OUTLET PARK台南」開幕，廣受消費者好評，更宣布籌畫MITSUI OUTLET PARK台南二期，持續加碼投資台南。期許台日產業間加深雙方文化、經濟等各方面的交流，創造雙贏的合作模式。

經濟發展局長陳凱凌表示，台南市政府積極營造良好投資環境，透過單一窗口協助日商解決各項投資面臨的問題，積極提供協助與支持，使在台南的日本朋友與日商，能夠安心進駐與投資。透過南科、沙崙智慧綠能科學城雙引擎發展，廠商在台南也有更多元的投資選擇，誠摯邀請日本企業朋友加大幅度投資台南，攜手合作促進商機的繁榮發展。