第10屆中信盃黑豹旗今天進行4強賽，普門中學在延長賽突破僵局制8局上靠著林楷峯敲出清壘二壘打，以4比1扳倒青棒強權平鎮高中，隊史首闖冠軍戰，也讓平鎮挑戰4連霸夢碎。

「能贏球是歸功團隊都很團結。」普門總教練洪榮宏賽後說。過去普門在黑豹旗最佳成績是季軍，今天爆冷擊敗平鎮搶下冠軍賽門票，改寫隊史最佳成績。

今天普門開賽就靠著開路先鋒高昱希三壘安打、內野滾地球先馳得點，6局下被平鎮追平，7局下普門換上第3任投手林育辰，雖然他被平鎮首棒打者陳致語就敲出三壘安打，田明倫獲得保送形成無人出局、一三壘有人，結果柯敬賢敲出一壘方向平飛球，普門用雙殺化解大半危機，最後三振掉李勛傑讓比賽進入延長賽。

突破僵局制8局上1出局滿壘，林楷峯敲出帶有3分打點的二壘安打，8局下林育辰續投「關門」成功，也斬斷平鎮連霸夢。

洪榮宏坦言，7局下被首棒打者攻佔三壘時，本以為可能會因此輸球，「我們的心態是沒關係，小孩子都盡力了，沒想到運氣站在我們這邊。」他認為能贏球球運也幫了很多，加上球員也都有把握住機會，「4強就是這樣，大家盡力把最好的呈現在球場上。」

之前在立德盃時，普門也曾擊敗平鎮，巧合的是比數也正好是4比1，洪榮宏說：「其實我們一直教導小孩子，球隊中18人團結一心，沒有人是英雄，就算沒下場的在旁邊加油也是直得我們讚賞。」

首度挺進最終戰，普門將碰上穀保家商與鶯歌工商之間的勝方，冠軍戰比賽地點將移師天母棒球場，洪榮宏坦言球員對人工草皮較不熟悉，明天會提前到球場適應場地。