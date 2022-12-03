高雄流行音樂中心24日將舉辦「2022 FLOW JAM 流動派對」，為耶誕節做暖身，「FLOW JAM 流動派對」首次將流行音樂與街舞做結合，更結合了影音創作，多項比賽的總獎金突破20萬元；高流也力挺此次活動，提供珊瑚礁群及海音館部分場景，供參賽團隊進行街舞演出及拍攝企畫，讓年輕人的流行在高流盡情翻玩。

「FLOW JAM 流動派對」的「影像港：線上街舞影片創作」是以街舞為主題進行影像拍攝企畫，高流特別開放珊瑚礁群及海音館部分場景，供參賽團隊進行街舞演出及拍攝；3日起開放報名至14日，不限年齡、不限人數皆可報名，並於 15 日中午12時開放民眾票選喜歡的作品，總獎金高達17萬元。

「戰舞礁岩：現地街舞大賽」則包含2個實體舞蹈比賽，分別是一對一的「Freestyle Battle」以及多人的「競技排舞」，3日至8日開放報名，不限年齡、不限舞蹈風格皆可報名，唯需注意競技排舞得3人以上，參與「競技排舞」的團隊需先寄送1分鐘的表演影片以進行初選，獲勝的20組參賽者將於24日到高流現場進行決選，冠軍隊伍更將獲得獎金5萬元。

高流執行長李欣芸表示，「FLOW」有著流動的意象，是音樂、舞蹈與海洋的共通點；「JAM」在音樂和舞蹈領域，都代表一群人一起玩的動態感。本次「FLOW JAM流動派對」結合音樂及街舞，讓民眾一次感受2種流行文化的魅力。