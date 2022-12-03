大陸觀察者網引述路透社美東時間2日消息，在美國檢方提出請求後，美國法院當天正式撤銷了對孟晚舟的銀行欺詐等罪名的指控，且不能再重新提起訴訟。報導稱，此舉顯示這起令中美關係緊張的案件正式宣告結束。

孟晚舟去年9月與美國司法部達成緩起訴協議（DPA），美國同意在2022年12月1日，也就是孟晚舟因美國要求引渡，而在加拿大被扣押的4年後，撤銷對她的指控。加拿大《環球郵報》稱，美國法院撤銷對孟晚舟的指控，意味著雙方走完了DPA的最後一道程序。

12月1日，美國紐約布魯克林地區聯邦檢察官卡洛琳·波科爾尼向紐約東區法院法官安·唐納利致信稱，在沒有任何資訊表明孟晚舟違反DPA的情況下，「謹提請（法院）駁回針對被告孟晚舟的第三次替代起訴（third superseding indictment）」。

在檢察院請求駁回指控後，唐納利12月2日正式撤銷對孟晚舟的指控，為這起案件畫上了句話。唐納利在一份書面裁決中寫道，「茲命令撤銷上述關於被告孟晚舟的第三份替代起訴，不能重新提起訴訟。」法新社同日引述美國司法部表態稱，孟晚舟在期限內沒有違反協議，因此指控被完全撤銷。

中國外交部發言人華春瑩之前多次強調，中方在孟晚舟事件上立場是一貫的、明確的。事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。就連被美方指為「受害者」的滙豐銀行也出具了足以證明孟女士清白的文件。美國、加拿大所作所為是典型的任意拘押。

觀察者網此前報導，2018年12月1日，孟晚舟途徑加拿大溫哥華機場轉機時被加拿大政府以「應美方要求」為由拘留，相關消息直至12月5日才被正式發布。在各方努力下，12月11日，加拿大法院准許孟晚舟獲得保釋。但也就在這天，時任美國總統的川普放話稱，若有利於美國，願意干預美國司法部針對孟晚舟的案件。

雖然孟晚舟從逮捕中獲釋，但還是被迫帶上電子腳鐐，被「軟禁」在了溫哥華。在這期間，時任加拿大駐華大使的麥家廉多次為孟晚舟發聲，但被加拿大總理特魯多要求辭職。

2019年1月28日，美國司法部正式起訴華為和孟晚舟。時任美國國土安全部長聲稱孟晚舟參與一項「危害美國安全的欺詐性財務計畫」。時任美國商務部長羅斯則稱中國公司在多年來「破壞美國制裁」，「利用美國金融系統為非法活動提供便利」。

2021年9月20日，聯合國人權理事會第48屆會議舉行與任意拘留問題工作組對話，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在發言中指出，加拿大無理任意拘押中國公民孟晚舟女士超過1000天，對中國公民進行政治迫害，以此打壓中國高科技企業發展。加拿大應立即糾正錯誤，解除對孟晚舟的任意拘留。

很快，中方的努力得到了結果。2021年9月24日，美國司法部與孟晚舟達成DPA，並且通知加拿大撤回引渡要求，加方隨即無條件釋放孟晚舟。北京時間2021年9月25日22時14分，孟晚舟平安抵達深圳寶安國際機場。