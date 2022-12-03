南韓女團(G)I-DLE今年來勢洶洶，回歸後帶來的的歌曲〈TOMBOY〉和〈NXUD〉都大獲好評。日前，參加MAMA的表演更讓粉絲看得如癡如醉。豈料，隊長田小娟在現場直接改歌詞，活動上直接批評MAMA獎項「分豬肉」，表示：「刻意創造出來的獎，我拒絕。」

今年的南韓年度音樂盛會MAMA頒獎典禮在日本大阪一連舉辦兩天。然而，自從事前投票環節爆出灌票、作假的爭議以來，粉絲們對於頒獎典禮的結果噓聲不斷。不只認為MAMA的行為是「分豬肉」，也容易引發各得獎團體粉絲之間的明爭暗鬥。

在(G)I-DLE的表演環節中，除了勁歌熱舞點燃全場外，隊長田小娟還改動〈MY BAG〉中的rap歌詞對MAMA狠酸：「今年又要頒什麼獎呢 MAMA ？今年引起綜合症的是誰你知道吧？特別創造的獎項通通拒絕。」字詞間盡顯霸氣。而這段改動的影片在社群平台上流傳後，不只國內，也在海外粉絲群體間引發熱議。

對此，粉絲們紛紛驚訝留言：「自從BIGBANG、BLACKPINK、GOT7後，就一直認為MAMA的獎很黑心了」、「這場表演讓人看的熱血沸騰」、「果然有成績後就是敢說話。」不過，也出現別種聲音指出：「明明是該怪粉絲投票，Diss（指責）頒獎典禮有意義嗎」、「要真的拒絕獲獎才行啊」、「歌詞唱不要拿獎，但在5分鐘後就上台領獎。」