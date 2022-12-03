前中國國家主席江澤民日前病逝，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜皆表達哀悼之意，且被對岸官媒以頭版頭條規格大幅報導，被外界解讀為大陸在吃台灣的豆腐，另外也是在押寶2024，看好侯友宜爭取大位；對此，侯友宜回應，對喪家表達保重、節哀之意，是台灣人純樸善良的價值。

有關對岸官媒的大篇幅報導，有媒體詢問侯友宜，是否想爭取大位的人都要跟對岸建立關係？侯友宜表示，對江澤民的哀悼，是在媒體詢問的過程當中，展現台灣純樸善良的價值，對於生老病死每個人都有惻隱之心，所以對喪家表達節哀保重之意。

另外有媒體藉機詢問侯友宜的兩岸論述，侯則是不改以往風格，強調自己現在的身份是新北市長，對於新北市不管是觀光、休閒、經濟、產業，每個人都扮演好自己的角色，好好打拚、好好做事情，這才是不斷往前走的力量。

至於在選後，各縣市都來新北搶人才，以及市府小內閣的調整部分，侯友宜則說，人才是國家的，都是為人民來服務，也很感謝大家能給新北市鼓勵跟肯定，而新北也會藉由這次新舊交接的過程當中調整步伐，繼續超越自己，讓新北市的明天更好。