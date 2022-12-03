日本鮮奶以香濃、高品質著稱，因此不少人去日本玩都會買來品嘗。旅日達人林氏璧分享，他最近才發現牛乳和乳飲料不一樣，乳飲料較便宜，但生乳含量不到50％，喝起來也沒那麼好喝，但由於過去他不知道，所以都會買錯，引起網友討論，不少內行人分享，只要記得牛奶盒上有缺口的就是鮮乳，看不懂日文字也不會買錯。

前台大感染科醫師、旅日達人林氏璧今在臉書發文表示，大家知道「牛乳」和「乳飲料」的差別嗎？他直到被網友提醒以後才知道，原來乳飲料並不是鮮奶，乳飲料的生乳含量不到50％，想當然可能就沒那麼香濃好喝，且一般來說乳飲料會比鮮奶便宜。

林氏璧指出，剛剛才知道兩者不同的他，立刻跑去詢問太太，怎料，太太卻一臉淡定地說「早就知道了！」其實不只是日本有這個分別，台灣也有牛乳和鮮乳的差異。

貼文引起網友討論，不少內行人指出，在台灣要辨認鮮乳很容易，只要看牛奶的瓶身上面有沒有貼牛牛標章就可以知道；而在日本只要牛奶盒上有缺口的就是鮮乳，專門用來給眼睛不方便的人分辨用。