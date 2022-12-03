高雄市長陳其邁今天上午出席阿蓮區中路國小舉行的百年校慶活動，對於記者詢問農委會推動的「班班吃石斑」，高雄學校是否趕得上第2輪供應，陳其邁表示這件事主要關乎產銷配送的問題，並現場掛保證「高雄沒問題」。他說高雄現在337所學校都已經吃過第2輪「今年吃到第4輪沒問題」。

高雄市長陳其邁今天上午出席阿蓮區中路國小舉行的百年校慶活動，對於記者詢問農委會推動的「班班吃石斑」，高雄學校是否趕得上第2輪供應，陳其邁表示這件事主要關乎產銷配送的問題，並現場掛保證「高雄沒問題」。(林雅惠攝)

陳其邁強調，這是產銷配送問題，高雄沒有問題，1輪大概是17噸的魚肉，目前已提供學童食用約達34噸石斑魚。

陳其邁說，石斑價格現在已經上揚，包括市府對石斑魚養殖戶的補助，所以現在龍虎斑大隻5斤以上的，這大概是供給學校石斑魚主貨，其取肉率大概是3成左右，所以在配銷部分，有分批在作產銷配送，不像其他地區下急單，這種集中在少數時間裡面，高雄因採取分散配送，所以因石斑都分配在高雄屏東較多，離產地較近，在配送這部分因此沒有問題。

陳其邁說，石斑魚價格已經平穩，高市府會持續掌握監控，配銷部分也有做一些分散分時分階段的規劃，所以第2輪應該已經都吃完了，第3、4輪會協調供應商配合配送，完成整體政策目標。