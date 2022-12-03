蔣萬安當選台北市長後，其台北市第三選區（中山、北松山）立委遺缺將由國民黨的王鴻薇、民進黨的吳怡農角逐補選。國民黨台北市議員徐巧芯表示，吳日前稱民進黨會大敗是因「初選機制崩壞」，但被問到自己也屢屢被徵召，吳卻說這屬於「非常時期」，讓她忍不住驚呼「讚喔」2字，直言「這個標準很雙，很民進黨」，並附上一個比大拇指的表情貼，諷刺意味十足，獲得破9000個網友按讚。

徐巧芯今（3）日在臉書發文表示，吳怡農說民進黨會大敗是因為「初選機制崩壞」，但被問到他自己也是屢屢被徵召，跳過初選，他卻說這是屬於「非常時期」。徐狠酸，在吳的認知裡，「提名別人=檢討機制，提名自己=非常時期」，讓她忍不住直呼：「讚喔，這個標準很雙，很民進黨。」並在文末附上一個比大拇指的表情貼，酸度爆表。

不僅如此，徐巧芯痛批，她跟王鴻薇昨天都問吳怡農，他跟黃承國的關係，吳的反應也完全被他們猜中，就是不斷的閃躲，甚至還在面對提出相關問題的媒體時小有情緒，不回應並扭頭請其他媒體提問。徐質疑，吳難道要從參選開始，迴避這個問題到1月8日投票日嗎？民進黨到底什麼時候才要讓英系黑金離開政治舞台？

這篇文章發出1小時內即獲得破9000個讚，迴響非常熱烈。國民黨台北市議員游淑慧本尊親自留言：「什麼叫空戰天后？就是越洋一樣精準發射導彈。」其他網友則紛紛表示：「上次陳時中被密集轟炸，現在在國外也可以洲際飛彈，哈哈哈！空戰女神，支援就是不一樣」、「永遠的雙標黨，寛以待己、嚴以律人！」「『讚喔』，這2個字真的超酸」、「農農被妳嗆到體無完膚啦！」