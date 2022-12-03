隨著科技的進步以及現代人重於保養，越來越多人看不出真實年紀，就像是來自日本的模特兒平子理沙（Risa Hirako），她因擁有甜美的臉蛋與白皙、水嫩的皮膚及火辣身材，讓她IG吸引超過25萬人追蹤。日前平子理沙更因受品牌邀請穿上「膚色內衣褲」嶄露身材，但當她公開「真實年紀」時卻讓網友們全嚇歪。

平子理沙日前受到服裝品牌的邀請，在IG上曬出照片替品牌宣傳。而照片中，只見平子理沙穿著膚色的蕾絲內衣褲，站在窗前秀出豐滿的上圍曲線與纖細的小蠻腰，下一張更直接露出凹凸有致的身材曲線及性感腿根，加上她超有電力的眼神，令不少網友直呼：「太美了」、「又可愛又性感」、「美慘了」、「好有魅力的照片」、「好久不見，美麗不變」、「女神實在太美了」，吸引超過8000多人按讚。

而近日平子理沙也因此登上日本媒體的版面，報導中提到她的視覺年齡雖看起來只有25歲左右，但實際年齡是51歲，過去她也曾以「逆齡美魔女」的姿態登上雜誌內頁，並分享自己的不老祕訣。但報導一出後還是讓不少人驚訝表示：「我以為她21歲」、「這哪裡像51？」、「她吃了防腐劑？」、「51歲長這樣太誇張了啦」、「我51歲還長這樣就好了」、「姊姊太逆齡了」，引發熱烈討論。