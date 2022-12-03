前9屆中信盃黑豹旗僅有1次沒能打進冠軍戰，平鎮高中今天在4強賽爆冷以1比4不敵普門中學，不僅中斷連7年闖進冠軍戰記錄，挑戰4連霸也提前夢碎，總教練吳柏宏坦言可惜，「但棒球就是這樣，今天運氣也不站在我們這邊，注定（勝利）要給誰。」

黑豹旗從第5屆起，冠軍賽組合都是平鎮跟穀保家商，且平鎮在前9屆賽事中拿下6冠，目前是3連霸狀態，結果卻止步4強，無緣將連霸紀錄繼續堆高。

平鎮此役局局都有人上壘，但僅在6局下靠著高飛犧牲打攻下追平分，全場共留下11次殘壘，欠缺適時一擊成為最主要的敗因。

「整場球，我們每一局都有人，但就是少那關鍵一局。」吳柏宏表示，過程中球員也打了很多很紮實的球，但運氣不佳都遭到沒收。之前立德盃平鎮也曾敗在普門手下，但他認為，今天這場敗仗更為可惜，「黑豹旗是比較完整的隊伍，這場輸當然比較可惜。」

平鎮先發投手林維恩用99球投7局，飆出8次三振，被敲5支安打、投出1觸身球，僅失1分，吳柏宏誇讚子弟兵，「他今天投很好，整場球投球節奏、各方面都很好。」他也不吝嗇給予對方投手呂昱廷讚美，認為他控球佳，把球控在邊邊角角讓高中打者難攻擊，成為連2次壓制平鎮打者的主因。