高雄市某間產後護理之家從11月11日至11月18日，共有7名嬰兒發燒，卻未通報主管機關，高雄市衛生局表示已於1日接獲陳情，經查發現3名嬰兒非因症就醫，另有4名嬰兒出現疑似上呼吸道感染症狀。該護理之家已違反傳染病防治法第33條，將開罰1至6萬元罰款。
此間產後護理之家傳出1個禮拜內有7名嬰兒發燒，更有嬰兒轉進兒科加護病房住院，但護理之家都沒有依法通報主管機。
衛生局表示，1日接獲陳情後立即開查，經查發現共有7名新生兒有就診紀錄，其中3名非因症就醫，另有4名新生兒出現疑似上呼吸道感染症狀。
4名疑似出現上呼吸道感染症狀的新生兒中，有1名新生兒檢驗出副流感病毒、1名檢驗出腺病毒及副流感病毒。
因該機構已違反傳染病防治法第33條，衛生局依法現場開立舉發單，處以1至6萬元罰款。衛生局也將持續督責該機構落實通報及相關感染管制措施，並提報本局防疫改善及精進作為。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。