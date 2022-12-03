高雄市某間產後護理之家從11月11日至11月18日，共有7名嬰兒發燒，卻未通報主管機關，高雄市衛生局表示已於1日接獲陳情，經查發現3名嬰兒非因症就醫，另有4名嬰兒出現疑似上呼吸道感染症狀。該護理之家已違反傳染病防治法第33條，將開罰1至6萬元罰款。

此間產後護理之家傳出1個禮拜內有7名嬰兒發燒，更有嬰兒轉進兒科加護病房住院，但護理之家都沒有依法通報主管機。

衛生局表示，1日接獲陳情後立即開查，經查發現共有7名新生兒有就診紀錄，其中3名非因症就醫，另有4名新生兒出現疑似上呼吸道感染症狀。

4名疑似出現上呼吸道感染症狀的新生兒中，有1名新生兒檢驗出副流感病毒、1名檢驗出腺病毒及副流感病毒。

因該機構已違反傳染病防治法第33條，衛生局依法現場開立舉發單，處以1至6萬元罰款。衛生局也將持續督責該機構落實通報及相關感染管制措施，並提報本局防疫改善及精進作為。