一名網友在8月17日突然在臉書社團發文指「捷運是失火了嘛，怎麼煙這麼大」，附上一張車廂中一片霧茫茫的照片，但事後高捷公司查證根本沒這回事，立刻報警，警方迅速查出是一名許姓男子所為，雖然他事後立刻發文道歉且下架貼文，自己表示只是自認好玩，事後相當後悔，仍遭警方移送。法官依違反社維法判罰1千元。

一名許姓網友8月17日深夜在臉書社團「爆廢公社」發文，附上一張車廂中霧茫茫一片，內文還說「捷運是失火了嘛，怎麼煙這麼大」，雖然其他網友不斷質疑照片真實性，該名網友卻都沒回覆，就怕有其他旅客見狀受到影響，高捷公司也立刻澄清，表示車廂內並未發現異狀，並且也向捷運警察報警，捷警立刻介入偵辦，通知該名網友到案說明。

男手機見鏡頭起拿去拍照上傳網路稱「捷運失火」罰金出爐。(翻攝自爆廢公社)

據了解，該名27歲的許姓男子到案後深感後悔，沒料到事情會鬧這麼大，也表示照片是因下雨導致鏡頭有霧氣，以為該篇文章會被版主下架，才遲遲未有動作，但事後得知後立刻刪文且發出公開道歉信，仍被警方依違反《社會秩序維護法》送辦。

但法官認為許男貼文足以使聽聞者誤認為高雄捷運車廂「正」發生火災，而引起心生畏懼與恐慌，認定他確有散佈謠言足以影響公共安寧的違序行為，依違反社維法判罰1千元，可抗告。