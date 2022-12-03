台北市立委補選明年1月登場，民進黨參選人吳怡農被質疑有黑道勢力在背後，雖他稱「趙介佑是我開除的，他的父親是我請走離開黨部的」，但國民黨市議員徐巧芯拋出6個問題，質疑「魔鬼藏在細節裡」，並酸吳怡農「難道要迴避到投票日？」

徐巧芯昨晚發文表示，吳怡農試圖以「開除趙介佑」撇清自己跟英系黑金的關係，但民眾不是笨蛋，「魔鬼藏在細節裡」；她表示，吳怡農稱民進黨2022大敗的原因是「初選制度被破壞」，但卻失憶忘了自己兩次都是被徵召，根本沒有初選，而且當時為了讓吳擔任台北市黨部主委，民進黨還增加「吳怡農條款」，當時還是趙映光陪著吳怡農去登記、黃承國陪他去台北市議會見黨團。

徐巧芯詢問吳怡農，當時之所以能有這樣的特殊待遇，是否與「前黑道」黃承國有關？而吳至今不敢回答自己與黃承國的關係。

徐巧芯也說，事實上這次民進黨的敗因，其中一個重要的選前議題就是民進黨英系染黑的問題，關鍵字包括喜相逢、徐國勇、洪耀福、王炳睿、黃承國、郭哲敏、林秉文等，但吳怡農在整個選舉過程當中有對此表達意見嗎？沒有，完全沒有。

徐巧芯續問，吳怡農未來如果擔任立委，會不會持續跟黃承國混在一起呢？北松山區的危樓「中泰花園」都更案延宕已久，連前民眾黨立委蔡壁如都兩度公開指稱該案與黃承國有關，身為立委參選人，吳怡農願不願意公開向黃承國喊話，請他放手？再加上趙介佑的姑姑等人仍在民進黨台北市黨部活躍，最近被網友在PTT爆料多篇，吳敢公開批判嗎？吳認為趙家人還適合待在民進黨嗎？吳為什麼當初擔任市黨部主委的時候只開除了趙介佑，仍然讓他們的親信與家人在民進黨擁有權勢呢？

徐巧芯表示，如果以上質疑都不敢、不願回應，別人質疑吳怡農是傀儡、背後有暗黑勢力，真的是剛好而已。

而吳怡農今天受訪時被追問黃承國相關議題，先拒答請其他媒體提問，直至幾個問題後才做出回覆，也讓徐巧芯再發文追打，稱吳怡農的態度完全被猜中，就是不斷閃躲，但難道要從參選開始迴避這個問題到投票日嗎？「民進黨到底什麼時候才要讓英系黑金離開政治舞台？」

徐巧芯也提到，吳怡農說民進黨會大敗是因為「初選機制崩壞」，但被問到自己也是屢屢被徵召，跳過初選，卻說是屬於「非常時期」，讓徐巧芯不禁感嘆「這個標準很雙，很民進黨」。