嘉義市政府今天於中央廣場辦理「你我齡距離．成果嘉年華會」，市長黃敏惠親自為51位不老生涯規畫師、銀采達人授證，感謝51位不老生涯規畫師無私且充滿熱情的奉獻，現場同時展現市府今年「橘世代生涯發展中心」及「大齡圓夢自我挑戰」計畫的執行成果，輕鬆歡樂。

黃敏惠市長感謝51位不老生涯規畫師與銀采達人，不老生涯規畫師除了要接受超過50小時培訓外，還要參與6場次工作坊研習才能實際服務，是樂齡志工重要的種子，更是讓橘世代更加散發光采的推手。銀采達人則是樂齡界的街頭藝人，感謝所有長者願意展現才藝豐富自己的人生，也讓嘉義市的藝文能量更加豐沛多元。

黃敏惠表示，嘉義市是全台第一個「高齡友善示範城市」，為打造活躍老化、高齡友善城市，讓長者服務更加豐富多元，今年9月將「橘世代生涯發展中心」辦公室遷移至友愛路的寶智綜合服務園區，這是第一個由市政府所屬場地所辦理的老幼共融示範中心。

市府也規畫嘉義市橘世代生涯發展中心、銀髮健身俱樂部、嘉西社區照顧據點暨巷弄長照站，以及嘉義市西區社區公共托育家園等，希望無論是樸實內斂或自信外放的中高齡朋友，都可以透過多樣化的活動及課程，提升自我的認同；也藉由同齡層的相互支持以及跨年齡層的互動，促進青銀共融。

黃敏惠進一步指出，推動銀髮長輩幸福的過程要感謝眾多社區協會、基金會及志工、市民們的參與，共同陪伴長輩迎向幸福快樂的人生。