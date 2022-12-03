水墨畫大師李義弘（中）高齡81歲，為本屆最年長的得獎者。（呂健豪攝）

新北市文化局今（3）日舉辦「2022新北文化獎頒獎典禮」，此次得獎者共有水墨畫大師李義弘、木雕大師洪耀輝、明華園當家台柱孫翠鳳以及蘆洲李宅古蹟維護文教基金會獲獎，由市長侯友宜親自頒發獎座。侯友宜更展現幽默的一面，笑稱「藝術超過市長的價值」。

侯友宜致詞時表示，新北市是一個多元族群，也是台灣的所影，新北市是全台最大的城市，所以「做大市就要做大事」，而其中最重要的大事，就是讓歷史傳統文化的累積能夠源遠不斷地走下去，在文化累積的堆疊過程當中，串起新北市的生命力。

所以新北市生命力的源頭來自文化的堆疊，而文化的堆疊則來自於在每一個文化的過程當中，都有很代表性的人物，讓下一代透過這些代表人物不斷延續他的生命力一棒接一棒，所以這些生命力就穿透了新北市，成為最有價值的資產，讓新北市做大事也做大市。

侯友宜說，雖然新北文化獎的頒獎並不是那麼的大規模，但卻是深具意義的，特別是這次的4位得獎者，不僅在新北甚至在全國都是得到滿滿肯定，而且享譽中外。

像是蘆洲李宅，不斷透過創新，讓古蹟變成孩子們可以從歷史裡去體驗當時當時歷史的記憶；歌仔戲則有很多的歷史淵源，很多做人做事、為這塊土地奉獻犧牲的情懷，都可以從歌仔戲當中學到，更有台灣人的純樸善良在其中

侯友宜更稱讚，洪耀輝的木雕在全世界找不到幾個可以雕出這麼好的木工，特別是三峽祖師廟的每一個棟樑、每一根柱子，優有它的意義，搭配三峽老街之美，讓三峽成為很有文化的地方。

而81歲的水墨畫大師李義弘為本次最高齡的得獎者，他與妻子一同出席頒獎典禮，侯友宜也趁機幽默，稱在場的新光集團董事長吳東進是來陪伴李義弘夫妻，藉此強調「藝術超過市長的價值」。

侯友宜感謝所有的得獎者，文化獎是一種記錄傳統的延續，「無所不在、令人感動」，這也是新北市做大市也做大事的源頭，因為這些獲獎人讓文化傳承，人才的寶藏才能夠成為堆疊歷史最偉大的軌跡，也讓新北不斷成長茁壯，更藉由文化創新讓新北更具生命力的故事棒棒相傳。